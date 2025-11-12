На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд заключил под стражу фигуранта дела Миндича

Суд в Киеве арестовал экс-советника министра энергетики Украины Миронюка
Центр противодействия коррупции Украины

Киевский суд арестовал фигуранта дела предпринимателя Тимура Миндича, бывшего советника министра энергетики Украины Игоря Миронюка. Трансляция заседания велась на телеканале «Общественное. Новости».

«Взять под стражу Игоря Миронюка на 60 дней с возможностью внесения залога в 126 миллионов гривен (около 243,3 млн рублей — «Газета.Ru»)», — сказал судья Высшего антикоррупционного суда Украины.

По данным следствия, экс-советник являлся доверенным лицом Миндича. Миронюк выполнял поручения предпринимателя, в частности, брал взятки и распределял контракты, следует из материалов дела.

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который считается одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд ВСУ и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

При этом сам Миндич покинул страну незадолго до обысков.

Ранее в базу «Миротворца» включили участника схемы Миндича.

Новости Украины
