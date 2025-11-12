На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не может ходить и есть сама»: пара морила дочь голодом, держа ее на рисовой диете

В Японии семейная пара посадила дочь на рисовую диету, и девочка перестала ходить
close
Issei Kato/Reuters

В Японии полиция арестовала 30-летнюю женщину и ее 20-летнего партнера по подозрению в истязании дочери задержанной. Об этом сообщает The Japan Times.

По предварительной информации, гражданские супруги морили девочку голодом и давали ей только рис: за пять месяцев ребенок похудела на десять килограммов. Из-за слишком низкой массы тела девочка перестала ходить и принимать пищу самостоятельно.

Женщина в беседе со следователями призналась, что кормила дочь один раз в день. Свое поведение арестованные объяснили тем, что были «раздражены на ребенка». Мужчина и женщина находились в поле зрения правоохранительных органов: их уже задерживали за систематические издевательства над другими детьми. Малолетних изъяли из семьи.

Врачи нашли на теле истощенной голодом девочки отметины, напоминающие следы от сигарет. Записи со смартфона матери свидетельствуют о том, что исхудавшая девочка также подвергалась систематическому насилию.

Ранее в Испании отца, заставлявшего детей есть рвоту, отправили в заключение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами