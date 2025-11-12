«Не может ходить и есть сама»: пара морила дочь голодом, держа ее на рисовой диете

В Японии семейная пара посадила дочь на рисовую диету, и девочка перестала ходить

В Японии полиция арестовала 30-летнюю женщину и ее 20-летнего партнера по подозрению в истязании дочери задержанной. Об этом сообщает The Japan Times.

По предварительной информации, гражданские супруги морили девочку голодом и давали ей только рис: за пять месяцев ребенок похудела на десять килограммов. Из-за слишком низкой массы тела девочка перестала ходить и принимать пищу самостоятельно.

Женщина в беседе со следователями призналась, что кормила дочь один раз в день. Свое поведение арестованные объяснили тем, что были «раздражены на ребенка». Мужчина и женщина находились в поле зрения правоохранительных органов: их уже задерживали за систематические издевательства над другими детьми. Малолетних изъяли из семьи.

Врачи нашли на теле истощенной голодом девочки отметины, напоминающие следы от сигарет. Записи со смартфона матери свидетельствуют о том, что исхудавшая девочка также подвергалась систематическому насилию.

