Отец утверждает, что 6-летнего сына «связали как заложника» в школе из-за истерики

В США 6-летнего мальчика связали с помощью носков из-за его истерики

Мужчина из США утверждает, что шестилетнего сына «связали как заложника» в школе из-за «истерики», пишет LADBible. Мужчина обвиняет педагогов в жестоком обращении с детьми и требует справедливого наказания для виновных.

Отец мальчика, Гейб Перри, утверждает, что его сына Зайдена, ученика Академии Робертса, связали во время поездки на школьном транспорте — его руки и ноги были перевязаны носками. На опубликованных фотографиях ребенок стоит на коленях на полу автомобиля, лишенный возможности двигаться.

По словам отца, мальчик «устроил истерику» и отказывался ехать во внеклассную программу, расположенную в 30 минутах от школы. Однако вместо того чтобы позвонить родителям, сотрудники, по словам Перри, решили «успокоить» ребенка силой.

«Как будто его держали в заложниках. Это травмирующий опыт для шестилетнего ребенка. Я доверял школе безопасность своего сына, а вместо этого вижу, как его связывают. Это шокирует», — заявил Гейб .

Мать мальчика, 24-летняя Элиза Шани, назвала произошедшее «жестоким и недопустимым».

«Я не понимаю, как кто-то может так поступить с ребенком. Это должно быть безопасное место, где помогают детям расти, а не травмируют их», — уверена женщина.

В местной полиции сообщили, что в курсе инцидента и ведут расследование по этому делу.

