На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали женщину за поджог оборудования на ж/д станции

МВД: жительницу Петербурга задержали за поджог шкафов на ж/д станции Саблино
true
true
true

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в поджоге двух шкафов управления стрелочным переводом на железнодорожной станции Саблино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанная проникла на территорию станции, облила бензином и подожгла два шкафа, после чего скрылась. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли канистру с горючей жидкостью.

Во время оперативных мероприятий личность подозреваемой была установлена, и при поддержке Росгвардии ее задержали. Как уточнила Волк, женщина действовала по указанию мошенников, которые ввели ее в заблуждение и побудили совершить преступление.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Санкция предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Брянской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами