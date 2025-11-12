В Петербурге задержали женщину за поджог оборудования на ж/д станции

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в поджоге двух шкафов управления стрелочным переводом на железнодорожной станции Саблино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанная проникла на территорию станции, облила бензином и подожгла два шкафа, после чего скрылась. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли канистру с горючей жидкостью.

Во время оперативных мероприятий личность подозреваемой была установлена, и при поддержке Росгвардии ее задержали. Как уточнила Волк, женщина действовала по указанию мошенников, которые ввели ее в заблуждение и побудили совершить преступление.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Санкция предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Брянской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену.