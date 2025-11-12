На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина приговорили к 12 годам за госизмену

В Брянской области мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Брянский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии по обвинению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.

Суд установил, что в 2022 году мужчина, «будучи противником специальной военной операции», связался с представителем вооруженных сил Украины (ВСУ) и договорился с ним о том, что сообщит местонахождение российских войск.

В октябре 2024 года обвиняемый снял на телефон видео места дислокации сил противовоздушной обороны Вооруженных сил России и отправил представителю ВСУ.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Брянской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 мес.

Приговор не вступил в законную силу, то есть его можно обжаловать.

До этого в Новосибирске 19-летнего юношу признали виновным в государственной измене и призывах к терроризму. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее россиянку посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.

Обвинения в госизмене
