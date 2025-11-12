На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали группировку черных банкиров

Волк: в Москве задержали теневых банкиров, действующих в двух регионах
В Москве правоохранители задержали группировку теневых банкиров, действующих на территории Московской области и республики Дагестан. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, ее участники разработали криминальную схему по оказанию физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, не имея при этом лицензии и регистрации для такой деятельности, отмечает Волк.

Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот.

«Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%», — говорится в посте.

Согласно данным правоохранителей, нелегальный оборот составил более миллиарда рублей, а доход составил более ста миллионов рублей.

На данный момент задержали двоих возможных организаторов схемы, а также ответственный за транзит наличных денег между регионами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконной банковской деятельности. По ней фигурантам грозит срок до семи лет.

Силовики уже изъяли у участников группировки средства связи, документы и компьютеры. Известно, что один из подозреваемых при задержании пытался выбросить телефон в окно. У другого нашли предмет, похожий на боевой пистолет с патронами.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий, добавила представитель МВД.

Ранее в Челябинске банкиров обвинили в получении многомиллионной взятки.

