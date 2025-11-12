В России утвердили ГОСТ для создания мест для выгула собак

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Специалисты отметили, что инициатива направлена на создание единого подхода к поддержанию комфортной городской среды, которая будет отвечать интересам всех граждан.

Нововведение устанавливает принципы размещения, строительства и содержания инфраструктуры для выгула домашних питомцев. В стандарте вводятся определения «инфраструктура для владельцев собак», «игровая площадка для собак», и другие термины. По мнению экспертов, разграничения помогут создать культуру дружелюбия к домашним животным совместно с сохранением комфорта для жителей.

Документ предполагает, что минимальная площадь игровой площадки должна составлять 200 квадратных метров, а дрессировочной — 1,5 тыс. квадратных метров. При этом разграничительный забор должен быть высотой не менее двух метров. Помимо этого, для обеспечения санитарных норм в зонах выгула должны быть установлены контейнеры для уборки отходов и дозаторы для пакетов.

До этого сообщалось, что Госдума хочет обязать хозяев убирать за своими питомцами в подъездах жилых домов. Кроме того, россиянам хотят запретить посещать вместе с питомцами магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры. Исключение сделают только для собак-повадырей.

Ранее в России запретили брать питомцев на пляжи.