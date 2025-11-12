На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России утвердили ГОСТ для создания мест для выгула собак

Росстандарт утвердил требования к обустройству мест для выгула собак
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Специалисты отметили, что инициатива направлена на создание единого подхода к поддержанию комфортной городской среды, которая будет отвечать интересам всех граждан.

Нововведение устанавливает принципы размещения, строительства и содержания инфраструктуры для выгула домашних питомцев. В стандарте вводятся определения «инфраструктура для владельцев собак», «игровая площадка для собак», и другие термины. По мнению экспертов, разграничения помогут создать культуру дружелюбия к домашним животным совместно с сохранением комфорта для жителей.

Документ предполагает, что минимальная площадь игровой площадки должна составлять 200 квадратных метров, а дрессировочной — 1,5 тыс. квадратных метров. При этом разграничительный забор должен быть высотой не менее двух метров. Помимо этого, для обеспечения санитарных норм в зонах выгула должны быть установлены контейнеры для уборки отходов и дозаторы для пакетов.

До этого сообщалось, что Госдума хочет обязать хозяев убирать за своими питомцами в подъездах жилых домов. Кроме того, россиянам хотят запретить посещать вместе с питомцами магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры. Исключение сделают только для собак-повадырей.

Ранее в России запретили брать питомцев на пляжи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами