На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске ограничили подачу воды

В Новороссийске подачу воды ограничили из-за аварии на водоводе
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Водоснабжение жителей Новороссийска Краснодарского края ограничено из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в городском водоканале в Telegram-канале.

«Подача воды населению г. Новороссийска будет осуществляться 12.11.2025г и 13.11.2025г: утром 06:00 до 09:00», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, утечка произошла на водоводе первой очереди ТГВ на улице Пограничная. Аварийные работы будут проводиться до 20:00.

В городском водоканале отметили, что подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. Эксперты добавили, что по окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, аварийная ситуация не прогнозируется.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

До этого жители Новороссийска пожаловались на состояние воды в реке Озерейки, которая впадает в море. Жители поселка Южная Озереевка заметили, что вода в реке мутная и пахнет канализацией.

Сотрудники МУП «Водоканал» проверили участок у очистных сооружений и заявили, что вода поступает без признаков загрязнения. По мнению экспертов, это всего лишь «визуальное восприятие» людей и является их «психологической особенностью».

Ранее мэр российского города обвинил жителей в неумении пользоваться туалетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами