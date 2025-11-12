В Новороссийске ограничили подачу воды

Водоснабжение жителей Новороссийска Краснодарского края ограничено из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в городском водоканале в Telegram-канале.

«Подача воды населению г. Новороссийска будет осуществляться 12.11.2025г и 13.11.2025г: утром 06:00 до 09:00», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, утечка произошла на водоводе первой очереди ТГВ на улице Пограничная. Аварийные работы будут проводиться до 20:00.

В городском водоканале отметили, что подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. Эксперты добавили, что по окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, аварийная ситуация не прогнозируется.

Жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

До этого жители Новороссийска пожаловались на состояние воды в реке Озерейки, которая впадает в море. Жители поселка Южная Озереевка заметили, что вода в реке мутная и пахнет канализацией.

Сотрудники МУП «Водоканал» проверили участок у очистных сооружений и заявили, что вода поступает без признаков загрязнения. По мнению экспертов, это всего лишь «визуальное восприятие» людей и является их «психологической особенностью».

