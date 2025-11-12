На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как справиться с тошнотой и усталостью при авиаперелете

Нутрициолог Гордеева: леденцы помогут справиться с тошнотой при авиаперелете
Лимонные леденцы, музыка и кроссворды помогут отвлечься от тошноты при авиаперелете. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

По ее словам, такое перенаправление внимания заставит мозг думать и вернет равновесие телу. Можно также направить вентиляцию на лицо и попробовать переместиться ближе к крыльям самолета, где меньше турбулентности. Для борьбы с усталостью после перелета эксперт посоветовала сделать короткую растяжку или дышать через нос в течение минуты.

«Раньше я боялась долгих перелетов. Сейчас всегда беру орехи, термос с ромашковым чаем и дышу по схеме 4–7–8. Это сбивает кортизол, а легкий перекус с белком помогает стабилизировать сахар. Я перестала чувствовать паническую усталость после рейсов», — сказала Гордеева.

Нейробиолог и эксперт по здоровью мозга доктор Брэйн Рамос, представляющий исследовательскую платформу Simply Nootropics, до этого поделился своими инсайтами о природе страха перед полетами и дал практические рекомендации, которые помогут справиться с этим состоянием. По его словам, прежде всего необходимо переосмыслить тревогу как волнение.

Ранее в Японии оценили возможность возобновления прямых авиаперелетов с Россией.

