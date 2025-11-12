На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новом вирусе

Роспотребнадзор: респираторно-синцитиальный вирус не является новым
Shutterstock/FOTODOM

Респираторно-синцитиальный вирус не является новым вирусом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на релиз Роспотребнадзора.

РСВ является одной из наиболее распространенных причин острых инфекций нижних дыхательных путей у детей во всем мире, а также приводит к значительному бремени тяжелых респираторных заболеваний среди пожилых людей.

Он передается воздушно-капельным путем (при кашле и чихании) и контактным путем (через зараженные поверхности и прямой контакт). Вирус легко распространяется в воздухе и может сохраняться на предметах, поэтому заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус, или при прикосновении к загрязненным поверхностям с последующим касанием лица.

РСВ вызывает широкий спектр респираторных заболеваний от легких инфекций верхних дыхательных путей до опасных инфекций нижних дыхательных путей. Ежегодно он становится причиной более 3,6 млн случаев госпитализации.

Большинство детей переносят этот вирус в первые два года жизни. В дальнейшем возможны повторные заражения, которые у здоровых людей обычно проходят в легкой форме.

Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания гриппом за прошедшую неделю по сравнению с началом октября увеличилось более чем в шесть раз.

Ранее сообщалось, что респираторно-синцитиальный вирус не менее опасен, чем грипп и COVID-19.

