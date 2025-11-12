В машине пропавших Усольцевых при досмотре обнаружили 600 тысяч рублей

ТАСС: в машине пропавших в тайге Усольцевых нашли 600 тысяч рублей

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

В автомобиле семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в тайге Красноярского края, при досмотре обнаружено 600 тысяч рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Деньги были спрятаны в тайнике под панелью управления автомобиля. Как уточнили в правоохранительных органах, Сергей Усольцев был предпринимателем и руководил заводом по производству порошковой краски. Ранее в машине находили личные вещи, но туристическое снаряжение отсутствовало.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход. Семья направлялась в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28-го числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Выдвигались несколько версий пропажи Усольцевых: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие местные охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания семьи. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с ребенком могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

