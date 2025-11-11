Водитель и пассажир получили сроки за то, что врезались в дом престарелых на угнанном авто

В Британии угонщики врезались в дом престарелых и погубили двух человек

В Великобритании двое мужчин получили тюремные сроки после того, как попали в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщает Metro.

В июле этого года 21-летний Сэм Асгари-Табар и его сообщник Рис Пэриш угнали BMW у женщины, которая показывала им машину по объявлению. Они спровоцировали полицейскую погоню и на скорости 160 км/ч врезались в стену дома престарелых в Сандерленде. Всего в результате аварии пострадали восемь человек, а две женщины 80 и 90 лет получили несовместимые с жизнью травмы.

Угонщики предстали перед судом и были признаны виновными. Асгари-Табар получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы. Пэриш, находившийся на пассажирском сиденье, получил 19 месяцев, а также дополнительный срок — 18 месяцев за участие в прошлогодних беспорядках в Сандерленде.

Судья Стивен Эрл назвал инцидент «одним из худших примеров безрассудного вождения», отметив, что масштабы разрушений могли быть куда серьезнее. По его словам, жильцы дома престарелых были всерьез шокированы произошедшим.

