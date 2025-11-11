На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель и пассажир получили сроки за то, что врезались в дом престарелых на угнанном авто

В Британии угонщики врезались в дом престарелых и погубили двух человек
true
true
true
close
Owen Humphreys/PA Images/Getty Images

В Великобритании двое мужчин получили тюремные сроки после того, как попали в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщает Metro.

В июле этого года 21-летний Сэм Асгари-Табар и его сообщник Рис Пэриш угнали BMW у женщины, которая показывала им машину по объявлению. Они спровоцировали полицейскую погоню и на скорости 160 км/ч врезались в стену дома престарелых в Сандерленде. Всего в результате аварии пострадали восемь человек, а две женщины 80 и 90 лет получили несовместимые с жизнью травмы.

Угонщики предстали перед судом и были признаны виновными. Асгари-Табар получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы. Пэриш, находившийся на пассажирском сиденье, получил 19 месяцев, а также дополнительный срок — 18 месяцев за участие в прошлогодних беспорядках в Сандерленде.

Судья Стивен Эрл назвал инцидент «одним из худших примеров безрассудного вождения», отметив, что масштабы разрушений могли быть куда серьезнее. По его словам, жильцы дома престарелых были всерьез шокированы произошедшим.

Ранее в США военный самолет приземлился на трассу и чуть не протаранил авто с человеком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами