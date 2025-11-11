На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти к россиянам

Полиция Финляндии: число преступлений на почве ненависти к россиянам увеличилось
Michael Nitzschke/Global Look Press

В Финляндии увеличилось число преступлений на почве ненависти по отношению к гражданам России и уроженцам стран бывшего СССР. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle, ссылаясь на данные Полицейского профессионального колледжа в Тампере.

Речь идет о тех преступлениях, которые были официально зарегистрированы полицией Финляндии. В прошлом году она зарегистрировала 1,8 тыс. сообщений о преступлениях, совершенных на почве ненависти. Этот показатель на 13% больше, чем за 2023 год. 67,6% таких преступлений были связаны с «предрассудками или враждебностью» по этническому или национальному признакам. За исключением уроженцев Финляндии, чаще всего жертвами подобных преступлений были граждане России и Эстонии, а также люди, родившиеся в Советском Союзе.

В предыдущем году 67% подобных преступлений были совершены против финнов (987 случаев). Доля преступлений на почве ненависти, совершенных в отношении россиян, составила 3% от общего числа (46 случаев), что на 18% больше, чем в 2023 году. Таких преступлений против эстонцев стало меньше на 8% по сравнению с 2023 годом (46 случаев, 3% от общего числа).

До этого сообщалось, что в Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 гражданина РФ.

Ранее финский журналист рассказал о поддержке русофобии со стороны властей его страны.

