Глава СК России потребовал доклад по делу об обрушении «Снежкома»

Бастрыкину доложат о расследовании дела об обрушении комплекса «Снежком»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по факту произошедшего возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

11 ноября в подмосковном Красногорске во время демонтажных работ рухнула опорная колонна бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате три человека получили травмы, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в шести квартирах. Причиной инцидента могло стать нарушение технологий демонтажа. Власти и подрядная организация, которую проверит прокуратура, пообещали возместить ущерб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна сумма ущерба от обрушения части комплекса «Снежком».

