В Абхазии возбудили дело после стрельбы в Сухуме

В Сухуме завели дело после стрельбы, из-за которой пострадали пять человек

Прокуратура Сухума завела уголовное дело по факту стрельбы, из-за которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.

«11 ноября примерно в 13:20 мск в Сухуме неустановленное следствием лицо, расположившись в заброшенном доме по улице Гумская, произвело не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия неустановленного образца и калибра в направлении двора домовладения, расположенного на этой же улице», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в результате инцидента пять человек получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в республиканскую больницу.

В Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание стрелка.

В декабре прошлого года в здании парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой ранения различной степени тяжести получили два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Второго парламентария спасти не удалось.

Ранее в Сухуме ссора в кафе закончилась стрельбой.