На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Некоторые россияне могут остаться без субсидированных билетов в Калининград

Минтранс: билеты в Калининград по субсидии могут стать менее доступными
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Билеты по субсидированным тарифам на полеты в Калининград могут стать недоступны для части пассажиров. Об этом сообщил замглавы Минтранса России Владимир Потешкин, передает «Интерфакс».

По его словам, предложение было сделано самим регионом в рамках встреч на площадках Минтранса, а это требует комплексного анализа ситуации со стороны Калининграда, считает Потешкин. Он отметил, что «забирая из туристического потока и отдавая жителям Калининградской области», нужно понимать, что будет происходить в регионе.

«Поэтому нужно взвесить все за и против, разложить всю эту историю, поговорить с туристическими операторами, с Минэкономразвития, как они видят эту историю», — сказал замминистра.

На сегодняшний день субсидирование полетов в Калининград идет по двум федеральным программам. Одна из них — поддержки региональных перевозок, которая распространяется на всех граждан без ограничений, а вторая программа относится к «социальной доступности» и действует для жителей и студентов вузов Калининградской области, а также граждан определенных категорий.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется блокада Калининграда со стороны НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами