Некоторые россияне могут остаться без субсидированных билетов в Калининград

Минтранс: билеты в Калининград по субсидии могут стать менее доступными

Билеты по субсидированным тарифам на полеты в Калининград могут стать недоступны для части пассажиров. Об этом сообщил замглавы Минтранса России Владимир Потешкин, передает «Интерфакс».

По его словам, предложение было сделано самим регионом в рамках встреч на площадках Минтранса, а это требует комплексного анализа ситуации со стороны Калининграда, считает Потешкин. Он отметил, что «забирая из туристического потока и отдавая жителям Калининградской области», нужно понимать, что будет происходить в регионе.

«Поэтому нужно взвесить все за и против, разложить всю эту историю, поговорить с туристическими операторами, с Минэкономразвития, как они видят эту историю», — сказал замминистра.

На сегодняшний день субсидирование полетов в Калининград идет по двум федеральным программам. Одна из них — поддержки региональных перевозок, которая распространяется на всех граждан без ограничений, а вторая программа относится к «социальной доступности» и действует для жителей и студентов вузов Калининградской области, а также граждан определенных категорий.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется блокада Калининграда со стороны НАТО.