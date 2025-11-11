На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США число отмененных на фоне шатдауна рейсов превысило тысячу

The Hill: в США отменили 1180 авиарейсов на фоне шатдауна
Nick Oxford/Reuters

По состоянию на утро вторника, 11 ноября, в США отменили более тысячи авиарейсов на фоне приостановки работы правительства. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на данные портала Flightaware.

По данным портала, 11 ноября в стране отменили 1180 рейсов. При этом в США задержали время вылета для 745 самолетов.

Журналисты отметили, что Flightaware не уточняет причины отмены и переноса рейсов. Подобные меры могут приниматься в связи с техническим обслуживанием или погодными условиями.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

10 ноября президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы все авиадиспетчеры немедленно вернулись к работе на фоне прогресса в конгрессе по завершению шатдауна. По словам американского лидера, любой из сотрудников диспетчерских служб, кто не вернется к работе, будет оштрафован на значительную сумму.

Ранее Трамп предложил выплатить поощрение авиадиспетчерам за работу в шатдаун.

