В России следователей и прокуроров могут вооружить австрийскими пистолетами

Следственный комитет (СК) России предложил принять на вооружение сотрудников прокуратуры и СК австрийский автоматический пистолет Glock 18. Соответствующий проект постановления разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, этот пистолет планируется выдавать для личной защиты прокурорам, следователям и руководителям следственных органов. Выбор Glock 18 обусловлен его портативностью, надежностью, безопасностью при постоянном ношении и баллистическими качествами, следует из проекта.

«Данная модель боевого ручного стрелкового оружия положительно зарекомендовала себя в качестве средств личной защиты, отличается надежностью функционирования и легкостью в освоении личным составом», — говорится в документе.

Пистолеты моделей Glock изготавливает австрийская компания Glock GmbH. В России эти пистолеты применяли специальные подразделения МВД. Также модели Glock служили в качестве наградного оружия.

Ранее таможенники нашли под днищем машины, ехавшей из Грузии в Россию, 153 пистолета.