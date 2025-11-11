На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура организовала проверку из-за ситуации в московской школе

Прокуратура организовала проверку из-за инцидента в школе на западе Москвы
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы организовала проверку из-за инцидента в одной из школ, расположенной на западе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«По предварительным данным, пятеро учеников 10 класса школы доставлены в медицинское учреждение. Подросткам оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и организации ответственными лицами профилактической работы.

11 ноября Telegram-канал «112» сообщил, что ученики московской школы попали в больницу после отравления транквилизатором. По данным журналистов, школьники из десятого класса решили выпить лекарство, после чего запили его алкогольным пивом. В результате им понадобилась помощь медиков.

Ранее в Хабаровске дети массово отравились школьной едой.

