Житель Казани поджег несколько деревьев прямо под окнами многоэтажки

В Казани неизвестный поджег деревья под окнами многоэтажного дома
В Казани республики Татарстан неизвестный поджег деревья под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«На Габишева ночью неизвестный с канистрой поджег несколько деревьев прямо под окнами многоэтажного дома. К счастью, никто не пострадал», — говорится в посте.

На кадрах видно, как мужчина льет на стволы жидкость из канистры, после чего деревья начинают гореть.

Как пишет газета «Вечерняя Казань», полиция начала проверку после инцидента. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

6 ноября сообщалось, что в Курске массажист попытался сжечь машину начальника, но загорелся сам. Таким образом мужчина решил отомстить за якобы невыплаченную зарплату. Мужчина получил ожоги, но якобы смог сбить пламя и убежать с места происшествия. Уточняется, что автомобиль начальника остался цел. Как уточняло местное СМИ, потерпевший опроверг данные о каких-либо долгах по зарплате. Поджигатель полностью признал вину, заявив, что действовал на эмоциях.

Ранее в Подмосковье задержали подростка по подозрению в поджоге служебного автомобиля.

