На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения школьника с ножом на одноклассника

В Подмосковье возбудили дело после нападения девятиклассника на сверстника
true
true
true
close
Global Look Press

В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ в отношении ученика одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

Инцидент произошел в школе поселка Дружба Раменского городского округа 10 ноября. По предварительной информации, ссора между двумя девятиклассниками во время перемены переросла в драку, в ходе которой один из юношей достал перочинный нож и продемонстрировал его оппоненту. Затем этот же мальчик несколько раз ударил одноклассника в лицо.

«Следователями также возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны должностных лиц общеобразовательного учреждения, допустивших пронос ножа в школу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Хабаровске детский конфликт из-за травли закончился дракой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами