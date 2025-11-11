В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения школьника с ножом на одноклассника

В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ в отношении ученика одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

Инцидент произошел в школе поселка Дружба Раменского городского округа 10 ноября. По предварительной информации, ссора между двумя девятиклассниками во время перемены переросла в драку, в ходе которой один из юношей достал перочинный нож и продемонстрировал его оппоненту. Затем этот же мальчик несколько раз ударил одноклассника в лицо.

«Следователями также возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий со стороны должностных лиц общеобразовательного учреждения, допустивших пронос ножа в школу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Хабаровске детский конфликт из-за травли закончился дракой.