Женщина перенесла инсульт и ослепла после курса лечения бесплодия

Британка подала в суд на клинику ЭКО после того, как перенесла инсульт после курса лечения бесплодия. Об этом пишет Daily Mail.

В 2018 году Навкиран Диллон-Берн, предпринимательница и директор по маркетингу международной компании, начала курс ЭКО в центре вспомогательной репродукции и гинекологии ARGC в Лондоне. Она пыталась забеременеть с 2014 года, перенесла три выкидыша и выбрала ARGC по рекомендации знакомой из-за высокого рейтинга клиники.

Там ей предложили пройти дополнительную процедуру, направленную на улучшение шансов успешной беременности — внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ). Через десять дней после завершения терапии у Навкиран случился инсульт, после которого появились проблемы со зрением. Женщина считает, что именно введение ВВИГ привело к инсульту, и подала в суд на клинику. По словам пациентки, ей не сообщили о рисках инсульта и не получили ее информированного согласия на лечение.

Представители ARGC отрицают эти обвинения и заявляют, что причинно-следственная связь между ВВИГ и инсультом отсутствует. По словам адвокатов клиники, пациента получила всю необходимую информацию и согласилась на лечение, зная о риске тромбоза из-за повышенного уровня эстроген.

Судебное разбирательство продолжается. Если иск Навкиран будет удовлетворен, сумма компенсации может составить «миллионы» фунтов стерлингов из-за серьезного влияния инсульта на ее карьеру.

