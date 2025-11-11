В Канаде расстреляли 300 страусов из-за подозрений на инфекцию

В Канаде разгорелся скандал после того, как власти Канады расстреляли 314 страусов на ферме Universal Ostrich Farms, сославшись на вспышку птичьего гриппа, пишет Daily Mail. Владельцы хозяйства утверждают, что стадо было здоровым, а ликвидация связана не с санитарными мерами, а с попыткой скрыть перспективные медицинские разработки.

Совладелица фермы Кэти Паситни рассказала, что предприятие занималось производством антител из желтков страусиных яиц. Эти вещества, по ее словам, показали высокую эффективность против вирусов COVID-19 и H1N1 и могли использоваться в назальных спреях и защитных масках.

«Наши разработки могли стать прорывом, но вместо поддержки правительство решило уничтожить все стадо», — заявила Паситни.

По данным Канадского агентства по контролю за продуктами питания (CFIA), в декабре на ферме действительно были обнаружены случаи заражения высокопатогенным штаммом H5N1. После подтверждения инфекции ведомство распорядилось об усыплении всех птиц.

Фермеры пытались добиться пересмотра решения, утверждая, что вирус уже не распространяется, однако Федеральный апелляционный суд Канады отказал им в продлении отсрочки.

CFIA, в свою очередь, заявила, что действовала строго по международным протоколам борьбы с птичьим гриппом. В агентстве подчеркнули, что все птицы были «гуманно усыплены» и что депопуляция необходима для защиты здоровья населения и сохранения птицеводческой отрасли страны.

