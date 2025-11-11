Школьник надругался над шестилетним братом и был задержан

В Португалии подростка задержали после надругательства над маленьким братом, не являющимся его кровным родственником. Об этом сообщает CMjournal.pt.

Инцидент произошел в городе Амадора. 17-летний школьник изнасиловал своего шестилетнего родственника.

О поступке молодого человека стало известно после жалобы матери пострадавшего. Женщина некоторое время умалчивала о ситуации, но во время лечения от тяжелой депрессии рассказала психологу обо всем. Отмечается, что причиной ее состояния стало насилие в семье.

Юношу отправили под домашний арест. Ему запретили контактировать с пострадавшим и другими детьми и подростками младше 16 лет.

