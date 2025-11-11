Верховный суд США рассмотрит дело растамана, насильно подстриженного в тюрьме

Верховный суд США рассмотрит дело растамана из Луизианы Дэймона Лэндора, которого насильно обрили налысо тюремные охранники, нарушив его религиозные убеждения. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, инцидент произошел в 2020 году, когда Лэндора, исповедующего растаманианство, перевели из одного исправительного учреждения в другое. За 20 лет он отрастил волосы до колен, следуя религиозному запрету на стрижку. Заключенный предъявил охранникам судебное решение, запрещающее его стричь, однако, как говорится в материалах дела, «охранник выбросил документ в мусорное ведро, после чего Лэндора приковали наручниками к стулу, прижали к полу и обрили».

В 2022 году растаман подал в суд, его иск основан на федеральном законе RLUIPA, который защищает права верующих в местах лишения свободы. Лэндор требует, чтобы виновные возместили ущерб.

«Они в одно мгновение уничтожили десятилетия последовательной религиозной практики и лишили Лэндора важной части его идентичности. Это шокирующее и противозаконное нарушение», — заявили адвокаты заключенного.

Нижестоящие суды признали действия тюремных работников неправомерными, но отказали Лэндору в денежной компенсации. Теперь Верховному суду предстоит решить, может ли заключенный требовать возмещения ущерба за подобные случаи.

Как отмечает WP, дело привлекло внимание администрации Дональда Трампа, поддержавшей позицию истца.

Ранее Трамп освободил из тюрьмы бывшего конгрессмена Сантоса.