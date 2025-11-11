Бывшего помощника Краснова назначили главой управления международного сотрудничества ВС

Бывший старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис возглавил в Верховном суде Российской Федерации управление международного сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Начальником управления международного сотрудничества Верховного суда Российской Федерации назначен Денис Грунис», — сказали журналистам.

5 ноября глава Верховного суда Игорь Краснов заявил о необходимости цифровизации судебной системы РФ. Он отметил, что надежность судебной системы напрямую зависит от уровня ее цифровизации. По словам главы ВС, современные условия требуют оптимизации судебных процессов через внедрение передовых информационных технологий.

24 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин снял Игоря Краснова с должности генерального прокурора в связи с его назначением председателем Верховного суда РФ. В тот же день Совет Федерации утвердил Краснова на посту главы Верховного суда. Это решение было принято на пленарном заседании палаты.

Ранее глава Верховного суда назвал одну из главных проблем судебной системы РФ.