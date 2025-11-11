Стало известно о состоянии раненных при стрельбе в Сухуме

Минздрав: двое раненных при стрельбе в Сухуме находятся в реанимации

В результате стрельбы в Сухуме два человека находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, передает ТАСС.

По словам министра, всего в больницу доставили пятерых пострадавших. У одного из них огнестрельное проникающее ранение черепа, поврежден мозг. У второго пациента сквозное ранение брюшной полости, а у третьего пострадавшего огнестрельное сквозное ранение правой верхней конечности. Всем им в данный момент проводят операции, отметил Бутба.

Глава Минздрава подчеркнул, что ситуация находится на контроле у президента Бадры Гунбы.

До этого МВД сообщило о стрельбе в Сухуме, где пятеро человек получили ранения. Инцидент произошел примерно в 13:30 в районе ВИЭМа.

В пресс-службе МВД сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и задержание причастных к перестрелке.

