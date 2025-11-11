В «Роснефти» подвели итоги изучения популяции белоплечих орланов

Ученые при поддержке «Роснефти» в ходе совместного проекта подтвердили стабильность популяции белоплечих орланов в заказнике Удыль в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба компании.

Ученые проводили исследования с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе изучения ученые оценили кормовую базу орланов, сняли записи фотоловушек и проверили гнезда орланов.

Также ученые сравнили результаты мониторинга с наблюдениями прошлых лет, подтвердив, что озеро Удыль остается оптимальным местом обитания птиц.

Кроме того, ученые смогли зафиксировать основные этапы периода гнездования семей орланов.

Ученые планируют представить результаты исследований в рамках проекта «Под сильным крылом» за 2023-2025 годы на круглом столе в декабре.