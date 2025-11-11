На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Томской области мужчины затолкали подростка в машину, вывезли из села и избили

В Томской области двоих мужчин задержали за похищение подростка
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Томской области конфликт между подростком и местным жителем закончился уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Кривошеино. По данным следствия, трое мужчин нанесли травмы 17-летнему школьнику. После этого его бросили в машину, вывезли за пределы села и снова стали наносить удары. В какой-то момент пострадавший смог сбежать.

«Мотивом произошедшего стал конфликт, произошедший у одного из обвиняемых с потерпевшим», – сообщается в публикации.

В чем именно заключалась ссора, сотрудники СК РФ не уточняют.

Специалисты ведомства совместно с МВД и СОБР задержали двоих подозреваемых, ими оказались 31-летний местный житель и 38-летний иностранец. Еще одного мужчину объявили в федеральный розыск.

В отношении предполагаемых преступников возбудили дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. На данный момент фигуранты находятся под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин похитил бывшую девушку и получил условный срок.

