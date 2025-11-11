Подросток нашел человеческий палец в доставке из ресторана

Подросток из Сан-Паулу нашел человеческий палец в заказанной еде, пишет Correio.

В Бразилии 14-летний подросток обнаружил человеческий палец в доставленном из закусочной блюде, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и привело к закрытию заведения. Как сообщают СМИ, во время приготовления блюд 55-летний повар случайно лишился части пальца, используя оборудование для нарезки пепперони. Мужчина, находившийся в шоке, был доставлен в больницу для государственных служащих, где ему оказали медицинскую помощь и впоследствии выписали домой.

По словам повара, он пытался найти отрезанную часть пальца — искал ее на кухне и в нарезочном оборудовании, но безуспешно. Инцидент вызвал проверку со стороны санитарных и потребительских служб. Закусочная была временно закрыта, а все продукты питания изъяты для экспертизы.

