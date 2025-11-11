В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на полеты

В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он рассказал, что за период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в Уфу.

Ограничения в аэропорту Уфы в Бавшкирии ввели около 14:49 по мск.

До этого план «Ковер» был введен в двух аэропортах Оренбургской области — Оренбурге и Орске.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее над российскими регионами уничтожили 37 беспилотников за ночь.