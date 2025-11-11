Россиянин похитил бывшую девушку и получил условный срок

В Иркутске суд признал 34-летнего местного жителя виновным по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следствие установило, что 19 июня 2025 года в подъезде дома по улице Лермонтова иркутянин напал на женщину, с которой раньше сожительствовал.

«Мужчина удержал потерпевшую за одежду, силой вывел ее из подъезда и против ее воли усадил на заднее сиденье автомашины, за рулем которой находился его приятель. Внутри транспортного средства злоумышленник проявлял агрессию, озвучивал угрозы в отношении похищенной», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушка сумела открыть дверь в движущемся автомобиле и попыталась привлечь внимание окружающих. Благодаря вмешательству очевидца, который откликнулся на просьбу о помощи потерпевшей, похищение удалось предотвратить.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

