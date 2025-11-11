На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Омска осудили за госизмену и призывы к терроризму в интернете

ФСБ: житель Омска получил 8,5 года колонии за госизмену и призывы к терроризму
Shutterstock

В Новосибирске 2-й Восточный окружной военный суд признал 19-летнего жителя Омска виновным в государственной измене и призывах к терроризму. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, молодой человек оправдывал и поддерживал террористическую деятельность украинских военизированных формирований. Следствие установило, что молодой человек администрировал несколько украинских Telegram-каналов, распространявших материалы террористического характера, и призывал подписчиков к насилию в отношении «патриотически настроенных граждан РФ».

Кроме того, омич переводил деньги на счета участников украинских террористических организаций и выражал готовность выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

«Установлено, что фигурант являлся сторонником украинского вооруженного формирования, выступающего за отделение Сибири от России и образование украинского национального государства», — сообщили в пресс-службе.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим двухлетним запретом заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

5 ноября в Москве задержали мужчину, который передавал одной и спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству».

Ранее россиянку посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.

