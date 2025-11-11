На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» поддержит законопроект о наставничестве для врачей

Госдума планирует урегулировать порядок работы студентов-целевиков
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» поддержит законопроект, направленный на повышение качества подготовки врачей через введение института наставничества. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении. Мажуга объяснил, что он призван решить ключевые проблемы медицинского образования: повысить качество обучения, улучшить практические навыки врачей и устранить дефицит специалистов.

Согласно документу, молодые врачи будут работать под руководством опытных коллег, чтобы закрепить и углубить знания, полученные в вузах.

«Поправки сокращают сроки наставничества. Если раньше он составлял три года, то теперь — до трех лет в зависимости от конкретной специальности. Перечень специальности установит правительство, Министерство здравоохранения», — добавил Мажуга.

Кроме того, законопроект регламентирует порядок работы студентов-целевиков, которых больше всего именно в сфере здравоохранения. По словам парламентария, процент целевой квоты составляет около 70% на специалитете и доходит до 100% в ординтуре.

«Если в тексте первого чтения первоначально целевое обучение распространялось на все формы и уровни, то поправками ко второму чтению целевое обучение теперь распространяется только на программы ординатуры», — заявил он.

Мажуга подчеркнул, что законопроект обсудили на различных площадках, где его поддержали студенты, педагоги и представители медицинского сообщества.

