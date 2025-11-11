Госдума одобрила строительство гостиниц возле виноградников

Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон о строительстве гостиниц в зоне виноградников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, на территории земель, зарегистрированных как предназначенные для виноградарства, будет разрешено строить и эксплуатировать объекты, связанные с виноградарством и виноделием, а также с сельским туризмом, в том числе гостиницы для туристов.

Однако чтобы исключить использование виноградарских земель исключительно для гостиничного строительства, закон предусматривает условия для возведения объектов сельского туризма на этих землях. Во-первых, на гостиницы и другие сооружения должно приходиться не более 0,5% от площади участка. Во-вторых, площадь виноградника должна быть не менее 5 тыс. кв. м., а плотность виноградных насаждений на нем должна составлять не менее 2222 кустов на 1 га. Кроме того, строительство жилых домов и дачных участков на территории виноградников будет запрещено.

В октябре прошлого года правительство России решило увеличить субсидии для поддержки виноградарства и винодельческого производства. Кабинет министров поднял повышающий коэффициент для российских виноделов, которые занимаются производством высококачественной продукции, до 1,2 на один гектар виноградников.

