ИИ от Сбера даст тактические рекомендации боксерам

Сбер представил ИИ-инструмент на базе нейросети GigaChat для анализа действий боксеров, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что нового ИИ-аналитика уже протестировали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге, а 19-21 ноября его представят на международной конференции AI Journey в Москве. В Екатеринбурге ИИ-аналитик точно определил победителя финального боя и подготовил аналитические отчеты с тактическими рекомендациями.

Новый ИИ-инструмент также сократил время создания видеообзоров боев с 15 минут до 1,5 минуты.

По словам управляющего директора департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Дмитрия Трофимова, новый ИИ-алгоритм полностью автоматизирует процесс оценки действий боксеров.

«Уже сегодня искусственный интеллект дополняет человеческий в спорте, а именно, помогает выполнять функции тренера, судьи и оператора. Мы уверены, что разработка поможет проводить спортивные соревнования по боксу на более высоком уровне и улучшить тренировочный процесс», — сказал он.

Также президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отметил, что такие технологии являются важным шагом к справедливому и профессиональному судейству.

«Мы видим, как искусственный интеллект открывает новые возможности для спортсменов, тренеров и зрителей. Это мощный инструмент, который помогает спорту становиться честнее, зрелищнее и ближе к людям», — сказал он.