На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ИИ от Сбера даст тактические рекомендации боксерам

Сбер представил ИИ-аналитика для бокса
true
true
true
close
Unsplash

Сбер представил ИИ-инструмент на базе нейросети GigaChat для анализа действий боксеров, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что нового ИИ-аналитика уже протестировали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге, а 19-21 ноября его представят на международной конференции AI Journey в Москве. В Екатеринбурге ИИ-аналитик точно определил победителя финального боя и подготовил аналитические отчеты с тактическими рекомендациями.

Новый ИИ-инструмент также сократил время создания видеообзоров боев с 15 минут до 1,5 минуты.

По словам управляющего директора департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Дмитрия Трофимова, новый ИИ-алгоритм полностью автоматизирует процесс оценки действий боксеров.

«Уже сегодня искусственный интеллект дополняет человеческий в спорте, а именно, помогает выполнять функции тренера, судьи и оператора. Мы уверены, что разработка поможет проводить спортивные соревнования по боксу на более высоком уровне и улучшить тренировочный процесс», — сказал он.

Также президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев отметил, что такие технологии являются важным шагом к справедливому и профессиональному судейству.

«Мы видим, как искусственный интеллект открывает новые возможности для спортсменов, тренеров и зрителей. Это мощный инструмент, который помогает спорту становиться честнее, зрелищнее и ближе к людям», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами