Родственник убитой барнаульским маньяком Манишиным потребовал увеличить ему срок

Родственник убитой «барнаульским маньяком» Виталием Манишиным подал в суд жалобу с требованием ужесточить его наказание. Об этом пишет ТАСС.

При этом защита Манишина подала жалобу на приговор. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

1 октября Калманский районный суд Алтайского края приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве 11 женщин, пять из которых были абитуриентками Барнаульского политехнического университета. Перед встречей они рассказывали родным, что планируют встретиться с человеком, который обещал им помощь в поступлении. Большинство жертв были изнасилованы, а затем задушены.

Несмотря на то, что мужчина признался в содеянном, его защита утверждала, что признательные показания могли быть самооговором, а доказательства его вины недостаточны.

В начале 2000-х годов Виталий Манишин занимал должность председателя комитета ЖКХ, строительства и газификации. После увольнения в начале нулевых работал ветеринарным врачом.

