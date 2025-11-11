На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родственник убитой барнаульским маньяком Манишиным потребовал увеличить ему срок

СУ СК РФ по Алтайскому краю

Родственник убитой «барнаульским маньяком» Виталием Манишиным подал в суд жалобу с требованием ужесточить его наказание. Об этом пишет ТАСС.

При этом защита Манишина подала жалобу на приговор. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

1 октября Калманский районный суд Алтайского края приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве 11 женщин, пять из которых были абитуриентками Барнаульского политехнического университета. Перед встречей они рассказывали родным, что планируют встретиться с человеком, который обещал им помощь в поступлении. Большинство жертв были изнасилованы, а затем задушены.

Несмотря на то, что мужчина признался в содеянном, его защита утверждала, что признательные показания могли быть самооговором, а доказательства его вины недостаточны.

В начале 2000-х годов Виталий Манишин занимал должность председателя комитета ЖКХ, строительства и газификации. После увольнения в начале нулевых работал ветеринарным врачом.

Ранее на СВО погиб «маньяк с самым низким IQ».

