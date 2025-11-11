В Сбере планируют подключить к Международному альянсу в сфере ИИ арабские страны

Государства БРИКС находятся на разных ступенях развития в сфере AI, что является ключевым преимуществом партнерства. Взаимная поддержка и обмен опытом позволяют совместно формировать глобальные стандарты управления ИИ с учетом интересов всех участников, особую роль в продвижении повестки играют инициативы арабских стран. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью арабскому изданию Khaleej Times.

По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос расширения Международного альянса в сфере AI. К сотрудничеству подключаются национальные ассоциации и университеты, в том числе из арабских стран.

«Со всеми потенциальными участниками мы ведем диалог и надеемся в ближайшем будущем увидеть коллег в составе полноценных участников альянса. Арабские страны активно развивают технологии и являются одними из передовых игроков на рынке ИИ», — подчеркнул Ведяхин.

Он добавил, что важной задачей также является создание системы глобального регулирования искусственного интеллекта в контуре БРИКС для синхронизации этических и правовых норм в этой области.