В подмосковной школе девятиклассник напал с ножом на сверстника

В школе Раменского района девятиклассник напал с ножом на сверстника

В одной из подмосковных школ конфликт между девятиклассниками закончился разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в одном из образовательных учреждений поселка Дружба Раменского района. По предварительной информации, между двумя девятиклассниками случился конфликт, который перерос в драку. В ходе нее один из юношей ударил оппонента и угрожал ему раскладным ножом.

На место ЧП выезжали сотрудники Дежурной части 1-го отдела полиции МВД России »Раменское». Участники потасовки были опрошены в присутствии родителей. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Приморье школьник напал на водителя автобуса и попал на видео.