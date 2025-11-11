На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подмосковной школе девятиклассник напал с ножом на сверстника

true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В одной из подмосковных школ конфликт между девятиклассниками закончился разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в одном из образовательных учреждений поселка Дружба Раменского района. По предварительной информации, между двумя девятиклассниками случился конфликт, который перерос в драку. В ходе нее один из юношей ударил оппонента и угрожал ему раскладным ножом.

На место ЧП выезжали сотрудники Дежурной части 1-го отдела полиции МВД России »Раменское». Участники потасовки были опрошены в присутствии родителей. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Приморье школьник напал на водителя автобуса и попал на видео.

