В Сбере назвали ключевую идею конференции AI Journey в этом году

В 2025 году главной идеей ежегодной конференции AI Journey станет развитие, популяризация и адаптация технологий искусственного интеллекта, а также профессиональное взаимодействие в этой сфере. Программа форума охватит применение AI в науке, бизнесе и обществе и рассчитана как на специалистов, так и на широкую аудиторию. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью арабскому изданию Khaleej Times.

«Ключевая идея этого года — приумножай свои возможности вместе с искусственным интеллектом. Я приглашаю всех, кому интересен AI, кто разрабатывает эти технологии или применяет их в работе и жизни, присоединиться к трехдневному путешествию во вселенную искусственного интеллекта», — заявил Ведяхин.

Он добавил, что участие в AI Journey возможно онлайн и является бесплатным для пользователей из любой страны. За событиями конференции можно будет следить в прямом эфире на английском и арабском языках.

Также Ведяхин напомнил, что что в этом году российский альянс по искусственному интеллекту председательствует в секретариате Международного альянса. По его словам, Россия лидирует в глобальном форсайт-исследовании AI Horizons, направленном на определение наиболее перспективных направлений в развитии технологий искусственного интеллекта.

«В проекте уже принимают участие более 200 ученых из 25 стран», — отметил Ведяхин.