На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали ключевую идею конференции AI Journey в этом году

Ведяхин: идея AI Journey этого года — приумножай возможности вместе с ИИ
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

В 2025 году главной идеей ежегодной конференции AI Journey станет развитие, популяризация и адаптация технологий искусственного интеллекта, а также профессиональное взаимодействие в этой сфере. Программа форума охватит применение AI в науке, бизнесе и обществе и рассчитана как на специалистов, так и на широкую аудиторию. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью арабскому изданию Khaleej Times.

«Ключевая идея этого года — приумножай свои возможности вместе с искусственным интеллектом. Я приглашаю всех, кому интересен AI, кто разрабатывает эти технологии или применяет их в работе и жизни, присоединиться к трехдневному путешествию во вселенную искусственного интеллекта», — заявил Ведяхин.

Он добавил, что участие в AI Journey возможно онлайн и является бесплатным для пользователей из любой страны. За событиями конференции можно будет следить в прямом эфире на английском и арабском языках.

Также Ведяхин напомнил, что что в этом году российский альянс по искусственному интеллекту председательствует в секретариате Международного альянса. По его словам, Россия лидирует в глобальном форсайт-исследовании AI Horizons, направленном на определение наиболее перспективных направлений в развитии технологий искусственного интеллекта.

«В проекте уже принимают участие более 200 ученых из 25 стран», — отметил Ведяхин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами