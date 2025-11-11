Мужчину арестовали за угрозы в сети в адрес прихожан церкви

В США арестовали мужчину, который угрожал расправой прихожанам церкви, пишет Fox News.

Американец Майкл Ябони был арестован после того, как в правоохранительные органы поступила наводка с сообщением об угрозах в адрес местных церквей, которые исходили от мужчины.

По данным следствия, Ябони публиковал в социальных сетях ролики, в которых сообщал о недавнем увольнении и делал угрозы в адрес религиозных общин. Мужчина опубликовал, а затем удалил видео, в котором сказал, что «меня уволили, и я заряжен», после чего имитировал стрельбу из оружия. В другом фрагменте, как указано в отчёте об аресте, он заявил, что братство Христа также входит в его список для удара.

Следствие также отмечает публикацию от 7 ноября с новыми угрозами, где Майкл написал, что происходящее «будет выглядеть как геноцид». Мужчине предъявлены обвинения в угрозах . Согласно записям тюремного управления, на данный момент он находится за решеткой под залогом в размере $250 тысяч.

