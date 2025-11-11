На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда огласят приговор «смотрящему» за Свердловской областью

Суд огласит приговор «смотрящему» за Свердловской областью Гасанову 20 ноября
true
true
true
close
Марсель Гасанов/VK

Свердловский областной суд огласит приговор «смотрящему» за Свердловской областью Марселю Гасанову 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Мужчина обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Кроме того, Гасанову вменяют обвинение по угрозе применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей.

Прокурор потребовал лишить Гасанова свободы на 15 лет, из которых первые три года он должен будет провести в тюрьме и еще 12 — в колонии. В последнем слове мужчина отверг первое из трех обвинений.

В преступном жаргоне «смотрящим» называется криминальный авторитет, который осуществляет контроль за общими средствами преступного сообщества, пропагандирует уголовно-воровские традиции и занимается разрешением конфликтных ситуаций в преступной среде.

До этого суд в Екатеринбурге арестовал криминального авторитета Гию Свердловского, которого считают ставленником Деда Хасана. Сам Акоев вину не признал и заявил, что не имеет отношения к криминальной среде.

Ранее в Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами