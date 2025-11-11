Стало известно, когда огласят приговор «смотрящему» за Свердловской областью

Свердловский областной суд огласит приговор «смотрящему» за Свердловской областью Марселю Гасанову 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Мужчина обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Кроме того, Гасанову вменяют обвинение по угрозе применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей.

Прокурор потребовал лишить Гасанова свободы на 15 лет, из которых первые три года он должен будет провести в тюрьме и еще 12 — в колонии. В последнем слове мужчина отверг первое из трех обвинений.

В преступном жаргоне «смотрящим» называется криминальный авторитет, который осуществляет контроль за общими средствами преступного сообщества, пропагандирует уголовно-воровские традиции и занимается разрешением конфликтных ситуаций в преступной среде.

До этого суд в Екатеринбурге арестовал криминального авторитета Гию Свердловского, которого считают ставленником Деда Хасана. Сам Акоев вину не признал и заявил, что не имеет отношения к криминальной среде.

Ранее в Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова.