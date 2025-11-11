На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина бил и насиловал дочь сожительницы в Петербурге, а она его покрывала

В Петербурге осудили женщину с сожителем, который бил и насиловал ее дочь
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Петербурге вынесли приговоры женщине и ее сожителю, которые бил и насиловал ее дочь, пока та его покрывала. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Все произошло в квартире на улице Бутлерова, где с июля 2023 по апрель 2024 года проживали обвиняемые вместе с малолетней дочерью женщины. Установлено, что взрослые систематически и с особой жестокостью избивали ребенка, применяя различные предметы. Также они не оказали девочке медицинскую помощь, когда она заболела, чем причинили тяжкий вред ее здоровью.

Кроме того, мужчина также насиловал и совершал другие насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. При этом он угрожал ребенку и родственникам малолетней.

Сожителей в зависимости от роли каждого признали виновными по п.а ч. 3 ст. 111 УК РФ, п.в ч. 5 ст. 131 УК РФ, п.в ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ст. 156 УК РФ и ч. 2 ст. 316 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима. Женщина приговорена к 12 годам колонии общего режима. Оба лишены права работать с несовершеннолетними на сроки в 17 и 4 года соответственно.

Ранее в Башкирии юноша заманил 13-летнюю девочку к себе домой и изнасиловал.

