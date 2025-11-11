Опубликованы кадры с места схода грузовых вагонов на Урале

Появились кадры с места схода грузовых вагонов в Челябинской области. Их публикует Центральное межрегиональное следственное Управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в официальном Telegram-канале.

«Фотографии с осмотра места происшествия по факту схода с рельсов грузового поезда в Челябинской области», — говорится в посте.

11 ноября сообщалось, что в Челябинске с железнодорожных рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Как уточнила уральская транспортная прокуратура, инцидент произошел в утренние часы на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая. В результате происшествия никто не пострадал. Также случившееся не повлияло на движение поездов на путях общего пользования.

На фоне произошедшего Челябинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сотрудники МСУТ СК организовали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

