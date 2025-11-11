На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейская страна досрочно закроет сезон судоходства по Сайменскому каналу

Минтранс: Финляндия досрочно закроет сезон судоходства по Сайменскому каналу
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия в связи с отсутствием движения судов решила закрыть сезон судоходства по Сайменскому каналу, часть которого страна арендует у РФ, на полтора месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщило министерство транспорта и связи страны.

Сезон судоходства по Сайменскому каналу был открыт 26 мая. Он должен был закончиться 31 декабря, однако завершится 14 ноября.

«Сезон заканчивается досрочно, так как на канале отсутствует движение судов», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что движение прогулочных судов по каналу через границу не осуществлялось, так как морские пограничные переходы с Российской Федерацией закрыты по решению финских властей.

До этого Норвегия пригрозила России потерей улова крупной рыбы. Министр рыболовства этой скандинавской страны Марианна Сивертсен Несс заявила, что переговоры Норвегии и РФ по рыболовству оказались в тупике после полувекового сотрудничества.

Ранее Путин поручил увеличить количество потребляемой рыбы в рационе россиян.

