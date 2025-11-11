Число экоточек в Москве выросло почти до 600 за год

За год в экоточках Москвы собрали более тысячи тонн одежды

За год количество экоточек в Москве выросло почти до 600, сообщается на сайте mos.ru.

Всего за год в рамках экологического проекта «Экоточки Москвы» было собрано более тысячи тонн одежды, 42 тонны книг и почти 30 тонн электроприборов.

«За год проект «Экоточки Москвы» стал надежным экологическим помощником для жителей столицы. Наша цель — сделать раздельный сбор привычным, удобным и осознанным для каждого жителя, а также снизить нагрузку на окружающую среду», — отметила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

В экоточках москвичи могут сдать одежду, текстиль, новогодние ели, книги, электроприборы, автомобильные шины. Также недавно в список принимаемых товаров вошли блистерные упаковки от лекарственных препаратов.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что 43% сданной одежды отправили на переработку, 22% отдали благотворительным организациям, а еще 26% реализовали по каналам повторной продажи. Также 19,5 тыс. тонн сданных книг передали на благотворительность и повторную продажу.

Кроме того, на портале mos.ru доступна интерактивная карта, на которой можно найти удобную экоточку и уточнить, какие вещи принимают в этой точке.

«За год в столице образуется около 313 тысяч тонн электролома, в расчете на одного жителя это примерно 24 килограмма. Раньше удавалось собрать лишь 15% сырья, а благодаря проекту «Экоточки Москвы» ситуация в корне изменилась», — рассказал генеральный директор заводов «Экотехпром» и «Экопласт» Тимур Давлеткужин.

Напомним, по данным на 2024 год, ежегодно в столице на переработку направлют более 1,65 млн тонн вторичного сырья.