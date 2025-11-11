На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из-за падения конструкций «Снежкома» повреждения получили жилые дома

ТАСС: из-за обрушения конструкций «Снежкома» повреждены жилые дома
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

Жилые дома, расположенные рядом с горнолыжным комплексом «Снежком» в подмосковном Красногорске, получили повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, жилые дома рядом с комплексом повреждены из-за падения элементов конструкции. В настоящее время проводится оценка ущерба.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что более 60 автомобилей повреждено при сносе горнолыжного комплекса «Снежком», на них разлетелись осколки от крупного куска сооружения.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Красногорск», видно, что упавшую с высоты конструкцию тянули тросом.

Также более 100 машин были повреждены в результате обрушения конструкций горнолыжного комплекса в Красногорске.

Автомобили были повреждены в процессе сноса опорной колонны горнолыжного комплекса. Отделившийся от нее массивный кусок бетона упал на землю, его осколки полетели в стороны, повредив автомобили и остекление жилых домов. По данным РИА «Новости» в результате обрушения пострадал человек, его госпитализировали. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадавших минимум двое.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами