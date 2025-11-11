Из-за падения конструкций «Снежкома» повреждения получили жилые дома

Жилые дома, расположенные рядом с горнолыжным комплексом «Снежком» в подмосковном Красногорске, получили повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, жилые дома рядом с комплексом повреждены из-за падения элементов конструкции. В настоящее время проводится оценка ущерба.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что более 60 автомобилей повреждено при сносе горнолыжного комплекса «Снежком», на них разлетелись осколки от крупного куска сооружения.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Красногорск», видно, что упавшую с высоты конструкцию тянули тросом.

Также более 100 машин были повреждены в результате обрушения конструкций горнолыжного комплекса в Красногорске.

Автомобили были повреждены в процессе сноса опорной колонны горнолыжного комплекса. Отделившийся от нее массивный кусок бетона упал на землю, его осколки полетели в стороны, повредив автомобили и остекление жилых домов. По данным РИА «Новости» в результате обрушения пострадал человек, его госпитализировали. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадавших минимум двое.

Ранее в Краснодарском крае на двоих детей обрушился гараж.