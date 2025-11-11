Россиянин, жестоко избивавший детей, предстанет перед судом

Волгоградец два года жестоко истязал детей и пытался сбежать от полиции

В Волгограде перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в истязании малолетних детей, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, начиная с января 2023 года и на протяжении двух лет обвиняемый систематически подвергал психическому и физическому насилию дочь 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения.

«Мужчина регулярно наносил им множественные побои руками, ногами и различными предметами, унижал, угрозами подавлял волю и создавал у потерпевших состояние постоянного страха и беспомощности», — рассказали в ведомстве.

Факт жестокого обращения вскрылся после того, как мальчик обратился за медицинской помощью. Врач обратила внимание на синяки ребенка по всему телу и сообщила в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

Узнав об этом, обвиняемый приобрел билет на автобус, который следовал в одну из соседних с Россией стран, и попытался скрыться, но его задержали при пересечении границы.

