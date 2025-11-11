Женщина подала заявление на развод, потому что не подозревала, что вышла замуж за султана

Американка не подозревала, что вышла замуж за султана, и подала на развод

Американская певица Бриттани Портер, выступающая под сценическим именем Брук Линн, подала заявление о разводе с бывшим королем Малайзии султаном Келантана Мухаммедом V. Как заявила 30-летняя Портер, она не знала, что церемония, проведенная в прошлом году, была официальным бракосочетанием по исламским законам, пишет Unilad.

По словам Портер, она познакомилась с 56-летним Мухаммедом V через общих друзей в начале 2024 года. Их отношения быстро развивались: султан устраивал для нее и ее подруг роскошные путешествия по Азии, останавливаясь в лучших отелях.

«У нас была мгновенная химия», — рассказала Бриттани.

В апреле 2024 года, во время поездки в Оман, султан сделал ей предложение, подарив бриллиант голубого оттенка. Затем состоялась религиозная церемония, которую Портер восприняла как празднование помолвки.

«В моей культуре большая церемония — это свадьба, которую мы запланировали на январь 2025 года. Я была сбита с толку. Я только недавно узнала, что никах (исламский брачный контракт) представляет собой брак по исламскому закону», — пояснила она.

После возвращения в Малайзию, по словам Портер, от нее ожидали рождения наследника мужского пола, однако беременность закончилась выкидышем. После этого пара начала ссориться, а затем султан, по ее утверждению, перестал выходить на связь и заблокировал ее.

«Я чувствую, что такое поведение является для него образцом. Я попала в его ловушку», — заявила Портер.

Теперь она требует «надлежащего развода» для юридического оформления расторжения брака.

