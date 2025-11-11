На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина подала заявление на развод, потому что не подозревала, что вышла замуж за султана

Американка не подозревала, что вышла замуж за султана, и подала на развод
Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

Американская певица Бриттани Портер, выступающая под сценическим именем Брук Линн, подала заявление о разводе с бывшим королем Малайзии султаном Келантана Мухаммедом V. Как заявила 30-летняя Портер, она не знала, что церемония, проведенная в прошлом году, была официальным бракосочетанием по исламским законам, пишет Unilad.

По словам Портер, она познакомилась с 56-летним Мухаммедом V через общих друзей в начале 2024 года. Их отношения быстро развивались: султан устраивал для нее и ее подруг роскошные путешествия по Азии, останавливаясь в лучших отелях.

«У нас была мгновенная химия», — рассказала Бриттани.

В апреле 2024 года, во время поездки в Оман, султан сделал ей предложение, подарив бриллиант голубого оттенка. Затем состоялась религиозная церемония, которую Портер восприняла как празднование помолвки.

«В моей культуре большая церемония — это свадьба, которую мы запланировали на январь 2025 года. Я была сбита с толку. Я только недавно узнала, что никах (исламский брачный контракт) представляет собой брак по исламскому закону», — пояснила она.

После возвращения в Малайзию, по словам Портер, от нее ожидали рождения наследника мужского пола, однако беременность закончилась выкидышем. После этого пара начала ссориться, а затем султан, по ее утверждению, перестал выходить на связь и заблокировал ее.

«Я чувствую, что такое поведение является для него образцом. Я попала в его ловушку», — заявила Портер.

Теперь она требует «надлежащего развода» для юридического оформления расторжения брака.

