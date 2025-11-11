Россиянам рассказали о выгодных альтернативах новостройкам в Москве

В сентябре 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке в «старой» Москве составила 18 миллионов рублей при средней площади 48 квадратных метров. При этом за такую же сумму за пределами столицы можно приобрести таунхаус, собственный бизнес-объект или квартиру в премиальном курортном проекте. Об этом «Известиям» рассказали эксперты компании «Метриум».

Специалисты рассказали, что в Подмосковье строятся проекты премиум-класса, на территории которых есть дворцы спорта, парки, набережные, веломаршруты и термальные комплексы. Приобретение недвижимости в таком месте напоминает покупку абонемента в загородный клуб.

По словам управляющего партнера MR Алексея Годованца, благодаря современным технологиям и гибридному формату работы россияне имеют возможность вести бизнес удаленно и по-новому подходить к выбору жилья. Теперь они могут расширить географию поиска недвижимости, отдавая предпочтение более комфортной среде для здоровой жизни.

Эксперты отметили, что тем, кто стремится найти баланс между квартирой и загородным домом, стоит выбрать таунхаусы в Подмосковье, которые обычно предполагают два или три этажа. У таких объектов недвижимости площадью 160–170 квадратных метров есть собственные дворы и охрана.

Желающие приобрести собственный дом могут обратить внимание на домик у пруда, расположенный в 6 километрах от Москвы, или особняк в 45 километрах от МКАД. У второй недвижимости, площадь которой достигает 420 квадратных метров, есть территория с беседкой, местом для автомобиля и баней.

Также отмечается, что необычным вариантом жилья будет фермерское хозяйство на большом земельном участке, который можно использовать для ведения сельского хозяйства, животноводства и другого. Помимо этого, по стоимости квартиры в Москве за пределами столицы можно приобрести готовый бизнес в различных сферах.

Ранее были названы ошибки россиян при покупке квартиры за рубежом