На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о выгодных альтернативах новостройкам в Москве

«Метриум»: востребованность недвижимости за пределами Москвы выросла многократно
true
true
true
close
Shutterstock/Oleg Opryshko

В сентябре 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке в «старой» Москве составила 18 миллионов рублей при средней площади 48 квадратных метров. При этом за такую же сумму за пределами столицы можно приобрести таунхаус, собственный бизнес-объект или квартиру в премиальном курортном проекте. Об этом «Известиям» рассказали эксперты компании «Метриум».

Специалисты рассказали, что в Подмосковье строятся проекты премиум-класса, на территории которых есть дворцы спорта, парки, набережные, веломаршруты и термальные комплексы. Приобретение недвижимости в таком месте напоминает покупку абонемента в загородный клуб.

По словам управляющего партнера MR Алексея Годованца, благодаря современным технологиям и гибридному формату работы россияне имеют возможность вести бизнес удаленно и по-новому подходить к выбору жилья. Теперь они могут расширить географию поиска недвижимости, отдавая предпочтение более комфортной среде для здоровой жизни.

Эксперты отметили, что тем, кто стремится найти баланс между квартирой и загородным домом, стоит выбрать таунхаусы в Подмосковье, которые обычно предполагают два или три этажа. У таких объектов недвижимости площадью 160–170 квадратных метров есть собственные дворы и охрана.

Желающие приобрести собственный дом могут обратить внимание на домик у пруда, расположенный в 6 километрах от Москвы, или особняк в 45 километрах от МКАД. У второй недвижимости, площадь которой достигает 420 квадратных метров, есть территория с беседкой, местом для автомобиля и баней.

Также отмечается, что необычным вариантом жилья будет фермерское хозяйство на большом земельном участке, который можно использовать для ведения сельского хозяйства, животноводства и другого. Помимо этого, по стоимости квартиры в Москве за пределами столицы можно приобрести готовый бизнес в различных сферах.

Ранее были названы ошибки россиян при покупке квартиры за рубежом

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами